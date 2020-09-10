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Пандемия COVID-19

В Пермском крае коронавирус выявили у учащихся шести школ

Коронавирусом заразились учащиеся пяти школ в Перми и одной в Соликамске

ТАСС, 10 сентября. Случаи заражения коронавирусом выявили у учащихся шести школ в Пермском крае, сообщила в четверг на своей странице в социальной сети Instagram министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

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"По данным краевого оперштаба, на 9 сентября коронавирусная инфекция выявлена у шести учеников. Они являются учащимися пяти школ в Перми и одной в Соликамске. В образовательных учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактировавшие с ними одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту жительства", - сообщается на странице.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пермском крае выявили 8 454 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 5 899 больных.

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РоссияПермский крайПандемия COVID-19
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