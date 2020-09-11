DPA: власти Германии подтвердили первый случай заражения АЧС в Бранденбурге

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Первый случай заражения африканской чумой свиней (АЧС) выявлен в земле Бранденбург, недалеко от границы с Польшей. Об этом заявила министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер. Ее слова приводит агентство DPA.

"К сожалению, подозрения подтвердились", - отметила Клёкнер. Заболевание, по ее словам, было обнаружено у мертвого кабана в Бранденбурге. При этом данная ситуация, как указывает DPA, вызывает сильную озабоченность у местных жителей.

В январе власти земли Саксония вслед за Бранденбургом приняли решение о возведении на всей границе с Польшей заграждения в качестве заслона для проникновения в ФРГ кабанов, которые могут переносить инфекцию африканской чумы свиней. На тот момент в Германии не были зарегистрированы случаи заболевания этой болезнью скота. В то же время, по оценке германских экспертов, на западе Польши наблюдается очаг вируса АЧС.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.