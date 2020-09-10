В РПЦ считают, что бывший схиигумен Сергий поставил себя вне церкви

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отлучение от церкви бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, стало следствием того, что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram в четверг заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"Данное решение - это скорбная констатация, что монах Сергий сам себя поставил вне Церкви. Вне христианского, евангельского общения с Богом и с другими христианами", - написал епископ.

10 сентября церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил бывшего схиигумена Сергия от церкви. Председатель суда митрофорный протоиерей Николай Малета сообщил журналистам, что представление об отлучении от церкви направлено на утверждение правящему архиерею епархии.

Ранее 3 июля епархиальный суд лишил его сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. Ему также запретили служение, совершение таинств, лишили права ношения наперсного креста. Он был отстранен от проповедей 27 апреля, после появления видеозаписи, на которой призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, а также называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".