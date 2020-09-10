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Пандемия COVID-19

Комиссия Совбеза РФ обсудила вопросы пресечения фактов незаконного оборота лекарств

Члены комиссии отметили, что необходимо быстрого реагировать на публично распространяемую недостоверную информацию о лекарствах, применяемых для профилактики и лечения заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности обсудила выявление и пресечение незаконного оборота лекарственных средств в стране, сообщила в четверг пресс-служба Совбеза РФ.

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"Рассмотрены вопросы, касающиеся выявления и пресечения фактов незаконного оборота в Российской Федерации контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств под видом легально ввозимых на территорию нашей страны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что были предложен комплекс межведомственных мер правового и организационного характера для повышения эффективности противодействия незаконному обороту таких лекарств. Члены комиссии отметили необходимость быстрого реагирования на публично распространяемую недостоверную информацию о лекарственных средствах, применяемых для профилактики и лечения заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, и ее опровержения, а также доведения до граждан официальных комментариев и экспертных оценок по теме.

Кроме того, были обсуждены меры противодействия незаконной перепродаже лекарственных препаратов, реализуемых по государственным и муниципальным контрактам.

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