Суд оштрафовал Мариинскую больницу Петербурга, где выявили очаг коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тыс. рублей городскую Мариинскую больницу, где зарегистрировали около 300 случаев заражения коронавирусом, в том числе среди персонала. Учреждение допустило нарушение санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница", за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в суде, по итогам санитарно-эпидемиологического расследования выяснилось, что с 8 апреля по 23 июня в больнице выявили 293 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 282 случая - среди персонала, остальные - у пациентов. "По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что в сформировавшемся очаге из 11 случаев среди пациентов четыре случая можно расценивать как заносы, нельзя исключить внутрибольничное заражение в условиях нарушений противоэпидемического режима", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, персонал не был закреплен за отделениями, не было проведено обеззараживание постельных принадлежностей после выписки контактных лиц и заразившихся инфекцией, не укомплектован штат сотрудников для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, медицинские отходы также хранились с нарушениями.

Мариинская больница с начала пандемии была перепрофилирована для пациентов с коронавирусом и возобновила плановый прием в конце июля. При этом в учреждении сохранили специализированное отделение для пациентов с коронавирусом. 9 сентября стало известно, что учреждение приостановило прием плановых и экстренных больных из-за случаев коронавируса вне инфекционного отделения.