Молодежные учреждения Петербурга возобновят работу 12 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Городские молодежные учреждения Санкт-Петербурга, которые приостанавливали свою работу из-за пандемии, вновь откроются с 12 сентября с соблюдением санитарной безопасности, сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

"Городские молодежные учреждения открываются с 12 сентября в соответствии с последними изменениями, внесенными в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.

На входе сотрудникам и молодежи будут измерять температуру, в помещениях разместят дозаторы с антисептиками, помещения и все поверхности будут дезинфицироваться, также нанесут специальную разметку для соблюдения социальной дистанции в 1,5 м.

Комитет по молодежной политике разработал паспорт безопасности молодежных учреждений Санкт-Петербурга - выполнив все требования, организации смогут получить QR-код. По нему посетители смогут ознакомиться с информацией об учреждении в части соблюдения стандартов ведения безопасной деятельности.

Всего в Петербурге 334 молодежных учреждения, которые расположены во всех районах города.