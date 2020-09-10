В Минздраве считают, что половина суицидов связана с потреблением алкоголя

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. До 50% суицидов, по оценкам российских экспертов, так или иначе связаны с потреблением алкогольной продукции. Об этом в четверг сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

"Одной из причин смерти, которые очень тесно ассоциированы с алкоголем, являются суициды. Это не исключительно российский феномен, это международные данные. Но если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

Салагай отметил, что предпринимаемые в России меры уже позволили сократить потребление алкоголя до 9,16 литров на душу населения в год, что существенно меньше, чем было 10 лет назад. "Если говорить о тех цифрах, которые подтверждают правильность, это, конечно, снижение продаж алкогольной продукции, - сократились с 6,2 до 6 литров этанола на душу населения, сократилась также заболеваемость алкогольными психозами примерно на 6%. На 10% примерно сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем. Такие цифры говорят о том, что действительно принимаемые меры эффективны, и сокращение потребления алкоголя не сопровождается ростом какого-то неучтенного нелегального потребления, тогда бы росли алкогольные отравления", - пояснил он.

Однако, по словам замминистра, в первом-втором кварталах 2020 года отмечался рост продаж алкоголя. Данная проблема должна решаться на региональном и муниципальном уровнях.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Федеральный проект предполагает формирование системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработка и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручена Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируется также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте, а также формирование групп сопровождения здоровья.