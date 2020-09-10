Власти Севастополя подписали с подрядчиком контракт на строительство онкоцентра

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Дирекция капитального строительства Севастополя и ООО "РТ-СоцСтрой" (структура госкорпорации "Ростех") подписали контракт на строительство онкологического центра, передает корреспондент ТАСС.

"[Онкоцентр] - это один из важнейших объектов планирующегося медицинского кластера, потому что вы знаете, в каких условиях у нас сейчас существующий онкоцентр работает. И конечно, нужно современное здание, современное оборудование", - сообщил журналистам после подписания контракта врио губернатора Михаил Развожаев.

Глава города добавил, что стоимость проекта оценивается в сумму порядка 4 млрд рублей, он реализуется по федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя. Строительство, как и сообщалось ранее, должно начаться до конца года. При этом изначально предполагалось начать работы еще в прошлом году, однако это не удалось из-за проблем с прежним подрядчиком. "Весь прошлый год мы находились в судах с подрядчиком, который выиграл конкурс по 44-му федеральному закону, но так и не начал строить онкологический центр", - пояснил Развожаев.

Он также сообщил, что "РТ-СоцСтрой" уже взялся за строительство больницы скорой медицинской помощи на площадке медицинского кластера, он же может стать подрядчиком и для третьего объекта, который должен быть построен на этой площадке, - нового здания инфекционной больницы.

Онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. квадратных метров планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.