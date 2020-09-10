Эксперт Минздрава: у каждого третьего пациента с коронавирусом выявляют сепсис

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сепсис выявляют у каждого третьего заболевшего COVID-19. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Существует ли сепсис при новой коронавирусной инфекции? Ответ очевиден, у нас есть возбудитель, у нас есть органная дисфункция, поэтому, конечно, сепсис при COVID-19 безусловно есть <…> Обращаю внимание, [из] 150 больных 49 имеют сепсис - то есть, у каждого третьего сепсис", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,8 млн человек, свыше 903 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.