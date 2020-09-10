МВД готовит новый законопроект, упрощающий получение российского гражданства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. МВД РФ разрабатывает новый законопроект, упрощающий получение российского гражданства, в частности, планируется отменить институт временного проживания. Об этом сообщила журналистам начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Министерство внутренних дел совместно с федеральными органами исполнительной власти сегодня разрабатывает абсолютно новый проект федерального закона о правовом положении иностранных граждан <...> Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Такая многоступенчатость, сначала разрешение на временное проживание надо получить, потом вид на жительство и потом подойти уже, если человек желает, к возможности получения гражданства", - сказала Казакова.

По ее словам, в законопроекте будет много изменений: изменятся режимы пребывания в России, упростится процедура оформления документов. Для прибывающих на работу в Россию будут вводиться различные электронные реестры: реестр работодателей, реестр работников-иностранцев. Ведомство планирует все больше переходить к электронному документообороту. Также упростятся процедуры привлечения иностранцев к работе.