Конфликт духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия с РПЦ. Главное

10 сентября церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви духовника Среднеуральского женского монастыря схимонаха Сергия. Это может поставить точку в затянувшемся конфликте между опальным священником и Русской православной церковью (РПЦ), однако все предыдущие судебные решения схимонах игнорировал и уже не раз отказывался покидать монастырь.
Спор из-за коронавируса
Конфликт отца Сергия (в миру — Николая Романова) с РПЦ начался весной этого года из-за коронавируса. Священнослужитель выкладывал на YouTube ролики, в которых называл складывающуюся в мире ситуацию "псевдопандемией" и, вопреки рекомендациям церкви, призывал людей выходить на улицы и посещать храмы.
Екатеринбургская епархия осудила такое поведение священника, но тот продолжал записывать видеообращения. В итоге епархия запретила Сергию проповедовать и высказываться в публичном пространстве, пояснив, что это "более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха".
Впрочем, и это решение церкви Сергий проигнорировал, поэтому в конце мая его запретили в служении, а также лишили права носить наперсный крест.
Дела в отношении отца Сергия
В начале лета отец Сергий стал фигурантом двух административных дел. Слова схиигумена о коронавирусе квалифицировали как "распространение заведомо ложной информации", а в проповеди священника, запись которой появилась на YouTube, эксперты свердловского Центра по противодействию экстремизму усмотрели признаки возбуждения ненависти и вражды.
Судебные заседания по этим делам неоднократно переносились, а сам Сергий не являлся на слушания. Тем не менее 7 июля его признали виновным в распространении недостоверных сведений и оштрафовали на 90 тыс. рублей, а 20 июля — еще на 18 тыс. рублей за возбуждение ненависти.
Раскол в общине монастыря
В середине июня произошел раскол в общине Среднеуральского женского монастыря — его настоятельница матушка Варвара (Крыгина) покинула обитель вместе с четырьмя монахинями. В Екатеринбургской епархии пояснили, что игуменья уехала, чтобы "избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние".
В СМИ произошедшее назвали "захватом монастыря", однако схиигумен отверг эти обвинения, заявив, что монастырь он создавал вместе с Варварой "на пустом месте". Отъезд монахинь Сергий объяснил тем, что женщины покинули обитель "из-за страстей".
В конце июля из монастыря уехали еще около 40 человек — монахини, священники и миряне. Впрочем, у Сергия осталось достаточное количество сторонников как в самой обители, так и за ее пределами, в частности, в монастырь приезжали, чтобы публично поддержать священника, хоккеист Павел Дацюк и юморист Дмитрий Соколов.
Параллельно в СМИ начали выходить материалы с воспоминаниями воспитанников монастыря. Герои публикаций сообщали, что отец Сергий жестоко обращался с ними. В Екатеринбургской епархии подтвердили, что нашли людей, которые рассказали о недопустимых методах воспитания, применявшихся в монастыре. В то же время уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что попавшие в СМИ случаи произошли в 2009-2010 годах. Сейчас же, по словам омбудсмена, в монастыре нет ситуаций, которые требовали бы вмешательства правозащитников.
Конфликт с Ксенией Собчак
Происходящее в монастыре привлекло внимание СМИ. В конце июня на Урал приехала Ксения Собчак, чтобы снять сюжет об опальном священнике. 27 июня между съемочной группой и обитателями монастыря произошел конфликт. Собчак рассказала, что на нее и ее коллег напали "здоровенные бугаи", избили, а также разбили камеру и изъяли уже отснятый материал. Факт нападения подтвердили екатеринбургские врачи — они диагностировали перелом кисти у режиссера Сергея Ерженкова.
О нападении Собчак сообщила в полицию, а через две недели подала заявление и в Следственный комитет, потребовав возбудить уголовное дело. В конце августа полиция завершила доследственную проверку и выявила признаки преступления в произошедшем конфликте, поскольку напавшие на съемочную группу воспрепятствовали деятельности журналистов.
После инцидента представитель отца Сергия Всеволод Могучев заявил, что журналистов перестанут пускать на территорию монастыря, чтобы избежать провокаций.
Лишение сана схиигумена
3 июля церковный суд лишил отца Сергия сана схиигумена из-за нарушения священнической присяги и монашеских обетов. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл рассказал, что при получении священнического сана Сергий скрыл информацию о своем уголовном прошлом. Судимость делала невозможным рукоположение, но, как пояснил митрополит, в епархии надеялись, что "покаянный плач и смирение перевесят строгость канонов".
В РПЦ лишение Сергия сана схиигумена назвали "взвешенным и канонически выверенным" решением, но вмешиваться в дело отказались. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда пояснил, что, по его мнению, "это история епархиальная и на уровне епархии должна получить разрешение". 24 июля патриарх Кирилл утвердил решение суда.
В Екатеринбургской епархии потребовали, чтобы схимонах покинул женский монастырь. В ответ представители Сергия заявили, что тот не планирует уезжать и оставлять должность духовника. "У него есть сейчас более важные дела, чем комментировать какие-то решения и заявления, никакие планы не изменились", — пояснил Могучев.
Отлучение от церкви
Екатеринбургская епархия начала процесс по отлучению схимонаха Сергия и его сподвижников от церкви. 16 августа митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что отлучает от церкви всех, кто участвовал в служениях Сергия.
7 сентября церковный суд лишил сана клириков восемь человек, которые продолжали совершать богослужения в монастыре вместе с отцом Сергием.
Три дня спустя, 10 сентября, суд отлучил отца Сергия от церкви. У того осталась возможность оспорить это решение. Если же ему не удастся это сделать, он перестанет быть монахом и считаться крещеным человеком.
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя это решение, сказал, что Сергий сам поставил себя вне церкви.