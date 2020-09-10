Конфликт духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия с РПЦ. Главное

Конфликт отца Сергия (в миру — Николая Романова) с РПЦ начался весной этого года из-за коронавируса. Священнослужитель выкладывал на YouTube ролики, в которых называл складывающуюся в мире ситуацию "псевдопандемией" и, вопреки рекомендациям церкви, призывал людей выходить на улицы и посещать храмы.

Екатеринбургская епархия осудила такое поведение священника, но тот продолжал записывать видеообращения. В итоге епархия запретила Сергию проповедовать и высказываться в публичном пространстве, пояснив, что это "более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха".

Впрочем, и это решение церкви Сергий проигнорировал, поэтому в конце мая его запретили в служении, а также лишили права носить наперсный крест.