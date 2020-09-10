Всероссийский форум по Гражданской войне открылся в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Всероссийская научная конференция "Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории" открылась в четверг в Архангельске. Как рассказал ТАСС председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, сейчас важно уделять внимание судьбам людей, которые жили в то время и чьи семьи зачастую оказывались разделены.

"Сто лет назад завершилась Гражданская война в европейской части страны. Конечно, у наших граждан, и у специалистов возникают новые вопросы, обостряется интерес к этой истории… Сейчас мы в первую очередь должны говорить о людях, о судьбах людей, мы говорим, что "брат пошел на брата" и это не фигура речи, так и есть, по многим семьям прошел этот раскол", - сказал Могилевский.

В работе форума принимают участие известные историки, специалисты из десяти регионов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Самары, Красноярска, Саранска, Вологды, Череповца, Ростов-на-Дону, Томска. Изначально конференция планировалась международной, ожидалось, что в ней будут участвовать эксперты из Норвегии, Украины, США, Австралии, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их приезд не состоялся.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил в своем выступлении, что иностранная интервенция в России в начале ХХ века - во многом забытый эпизод. По его мнению, обращение к Антанте стало ключевой ошибкой белых. "Просить долго не пришлось, и в кратчайший срок в Севастополе, Одессе, Новороссийске, Владивостоке, Мурманске и здесь в Архангельске появились английские, американские и другие корабли и ограниченный, но довольно существенный воинский контингент... Стояла задача превращения России в слабое государство, расчлененное государство, полуколонию", - сказал Мединский.

Только через Север России прошло около 40 тысяч иностранных солдат. И, например, на Севере британская армия использовала в том числе химическое оружие. "Сейчас много пишут о применении британскими военными химического оружия на Ближнем Востоке, однако, - сказал Мединский, - никаких письменных доказательств, документов, касающихся применения химического оружия против арабов, нет. А вот здесь на Севере, все задокументировано. И сбрасывали бомбы с ипритом, и тысячи снарядов были использованы британцами против Красной армии с химическими составами".

Истории людей

Как отметил Могилевский, многие семьи оказались разделены Гражданской войной. "Взять хотя бы судьбу семьи Беренс, когда оба [брата] были крупные деятели военно-морского флота. Один из них оказался на одной стороне, другой - на другой. И даже уже потом, после завершения гражданской войны, когда у них была возможность встретиться за рубежом, они этой возможностью не воспользовались, потому что эта встреча могла навредить тому из братьев, который остался здесь", - рассказал он.

Евгений Беренс был офицером русского и советского флота, начальником Морского генерального штаба, командующим Рабоче-Крестьянским Красным флотом с апреля 1919 г. по февраль 1920 г. Михаил Беренс - русский контр-адмирал, присоединился к адмиралу А. Колчаку. Был и. о. командующего Морскими силами на Тихом океане, комендантом крепости Керчь, возглавлял боевую деятельность сил флота на Азовском море, один из руководителей перехода Русской эскадры из Константинополя во французскую военно-морскую базу Бизерта (Тунис).

Как рассказал ТАСС профессор кафедры всеобщей истории САФУ Андрей Репневский, для Архангельска истории раскола в одной семье редкостью в то время не были. "У меня есть собственные впечатления, потому что бабушка и дедушка рассказывали, что в их доме поселилось два офицера американских и они вели себя довольно прилично, - пояснил он. - С другой стороны, моего прадеда арестовали не красные, а белые, за то, что когда до этого несколько месяцев красные управляли, он был народным судьей, хотя он был личным дворянином и высокий государственный пост занимал при царе, имел награды. Но посадили, что, мол, продался красным. Но белые разобрались и довольно быстро его отпустили".

По словам профессора, сто лет - это уже достаточно большой срок, чтобы смотреть на события "спокойнее и аналитичнее".

Мединский отметил, что сейчас России крайне необходимо учитывать опыт тех лет. "Исторический опыт Гражданской войны состоит в том, что политический оппортунизм любого толка любит прикрываться высокими идеями, но жертвами его становятся простые люди. Надеяться на помощь западных друзей, как надеялись белые в те годы - совершать политическую ошибку, делающую ситуацию в стране еще хуже. Истинная государственная политика должна отвечать интересам национального суверенитета, тогда как иностранное вмешательство во внутренние дела всегда делает из государства подчиненное пространство и просто пешку в руках чужой элиты", - сказал он.

Юрьевский рубеж

На второй день конференции состоится открытие мемориального комплекса "Юрьевский рубеж" в военно-историческом парке "Железнодорожный фронт" в Плесецком районе Архангельской области. Участники форума поедут туда на поезде. Вблизи станции Емца велись кровопролитные бои с интервентами. Сейчас здесь находится поселок с населением около тысячи человек. "Юрьевский рубеж" - это объект, до которого непросто добраться, но это объект, который позволяет отдать дань памяти тем нашим соотечественникам, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы сберечь Россию, чтобы не пропустить интервентов вглубь страны", - сказал Могилевский.

На "Юрьевском рубеже" находится восстановленная траншея протяженностью около двух километров. Здесь до сих пор сохранились возвышения, где стояли пушки и пулеметы. Участники конференции посетят действующую часовню, установленную на месте воронки от взрыва крупного снаряда.

Северная кампания интервентов началась в 1918 году, в последние месяцы Первой мировой войны, и закончилась с полной эвакуацией войск интервентов в сентябре 1919 года. Белые войска, отказавшиеся эвакуироваться вместе с интервентами, продолжали борьбу на севере до начала 1920 года.