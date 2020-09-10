Театры и кинотеатры в Архангельской области откроются 16 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Театры, кинотеатры и другие учреждения культуры в Архангельской области планируется открыть 16 сентября с 50-процентной наполняемостью, сообщил в четверг журналистам врио главы региона Александр Цыбульский.

"Я считаю, у нас есть все основания, что 16 сентября учреждения культуры могут быть открыты с 50-процентной наполняемостью на первом этапе с дальнейшим увеличением, если это не приведет к распространению коронавирусной инфекции", - сказал Цыбульский.

Всего в регионе более 400 учреждений культуры. Они закрыты с конца марта.

С начала пандемии в Архангельской области зарегистрировано 11 596 случаев заболевания. За последние сутки выявлены 83 новых случая. В настоящее время 1 528 человек проходят лечение, обследованы на коронавирус 256 779 человек.