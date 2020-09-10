В 10 школах Саратовской области выявили очаги коронавируса

ТАСС, 10 сентября. Коронавирус обнаружили у сотрудников и учащихся в десяти школах Саратовской области. Об этом сообщила в четверг на брифинге начальник отдела регионального управления Роспотребнадзора Галина Архипова.

"Очаги регистрации [коронавируса] в десяти школах, четыре из них в Саратове, остальные в крупных районных центрах", - сказала Архипова, пояснив, что вирус не распространился, "вспышек заболеваемости не зафиксировано".

Как пояснили ТАСС в Министерстве образования региона, для того, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях, на самоизоляцию направляются сотрудники, дети и их родители.

"Как только становится известно о случае заболевания в семье, ребенок становится контактным. И для профилактики распространения заболевания изолируют ребенка, и весь класс переходит на дистанционный режим обучения по согласованию с родителями обучающихся", - сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент полностью закрыта одна школа в Вольске, здесь 102 обучающихся переведены на дистанционное обучение, заразился один сотрудник, остальные 20 педагогов работают в дистанционном режиме. Также закрыты классы в девяти школах, инфицированы девять детей и один сотрудник. На самоизоляции 329 детей из 17 классов и 17 педагогов. В школах постоянно проходят обработки дезинфицирующими веществами, принимаются все меры профилактики.

Общее количество заразившихся в Саратовской области на 10 августа составляет 13 371 человек, выздоровели 8 648 человек.