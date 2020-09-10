Минпросвещения обсуждает компенсации за горячее питание детям при новой волне пандемии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения обсуждает возможность компенсации за неполучение младшеклассниками горячего питания в случае, если в России будет вторая волна коронавируса, и школы вновь окажутся закрыты. Об этом в четверг заявил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры Минпросвещения РФ Андрей Родионов на вебинаре про питание, организованном Общероссийским народным фронтом.

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс введено в России с нового учебного года. Теперь школы должны обеспечивать учеников младших классов бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должно быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

"Конечно, с учетом уже состоявшихся мероприятий по переводу всех школьников на дистанционный режим, когда дети находятся дома, мы предполагаем и такое развитие событий (введения какой-либо компенсации за горячее питание - прим. ТАСС). Сейчас мы об этом говорим в министерстве и <…> уже прорабатываем конкретные меры", - сказал Родионов.

По его словам, существующие правила организации горячего питания в школах не предусматривают компенсацию или выдачу сухих пайков детям. "Но я не говорю о том, что в рамках принятия конкретного решения по этому вопросу нами не будет продуман механизм, чтобы это горячее бесплатное питание было обеспечено", - отметил чиновник.

Он уточнил, что какая-то компенсация будет возможна лишь в том случае, если дети массово перейдут на домашнее обучение. "Мы находимся в стадии проработки [этого вопроса] именно по пандемии, когда мы массово закрываем если не всю страну, то большинство субъектов, и весь субъект начинает учиться дистанционно. Мы говорим только об этом узком случае, потому что там надо будет принимать конкретное системное решение, оно должно быть всем понятно и обосновано. Думаю, мы тут определенный <…> механизм и предложение сформируем", - сказал Родионов.

Иначе дело обстоит в том случае, если ребенок просто отсутствует по личным обстоятельствам. "Мы исходим из того, что <…> питание нам нужно обеспечить в школе. Если ребенок не пришел в школу, заболел, <…> то мы не предполагаем, что будет происходить компенсация [его питания] за счет федеральных средств", - заключил представитель министерства.