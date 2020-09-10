Мэра Краснодара выписали из больницы после перенесенного коронавируса

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что вылечился от коронавируса, его выписали из больницы.

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"Выписали из больницы, лечение прошло успешно. До субботы включительно буду оставаться на домашней изоляции", - написал он в своем Telegram-канале.

В конце августа градоначальник сообщал, что госпитализирован с коронавирусом. Первышов отмечал, что заразился, несмотря на ношение медицинской маски, соблюдение социальной дистанции, применение антисептиков. Он переносил инфекцию в легкой форме.