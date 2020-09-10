Префектура Парижа запретила проведение акций "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Префектура Парижа опубликовала в четверг указ о запрете на манифестации в большинстве районов города в преддверии очередной демонстрации "желтых жилетов", запланированной на 12 сентября. Власти высказали несогласие с маршрутом манифестантов возле государственных учреждений и высказали сомнение, что участники акций смогут обеспечить соблюдение санитарных норм в связи с коронавирусом.

Согласно пресс-релизу, указ вступает в действие с вечера пятницы. В частности, запрет на манифестации вводится в районе Елисейских полей, в том числе Триумфальной арки, большинства административных зданий и возле вокзалов. В префектуре добавили, что получили от организаторов акции запрос на разрешение демонстрации 12 сентября, однако не удовлетворили его, так как ее маршрут проходит возле государственных учреждений.

Первая волна протестов образовавшегося в соцсетях движения "желтых жилетов" захлестнула Францию 17 ноября 2018 года. Тогда число участников манифестаций по всей Франции составило 282 тыс. человек. Первоначально "желтые жилеты" протестовали против повышения цен на бензин и дизельное топливо. Впоследствии список требований расширился и охватил все сферы жизни общества: от экономики и сферы труда до системы образования и экологии, а также внутренней и внешней политики. В декабре 2018 года президент Франции Эмманюэль Макрон принял ряд мер в ответ на требования манифестантов. Тем не менее протестное движение продолжилось вплоть до объявления властями карантина по причине распространения коронавируса в марте 2020 года.