В столичном оперштабе опровергли информацию о вреде спорта после прививки от COVID-19

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы, которые сделают прививку против коронавируса, смогут спокойно продолжать заниматься спортом, вакцинация не влияет на обычный распорядок жизни. Об этом ТАСС сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

Ранее "Коммерсантъ FM" сообщил, что тем, кто собирается пройти вакцинацию против коронавируса, предписано отказаться от физических нагрузок и алкоголя. Некоторым участникам эксперимента выдадут электронные браслеты, которые будут замерять давление и температуру. Основным же способом мониторинга будет мобильное приложение.

"После проведения вакцинации в рамках пострегистрационного исследования существенно менять образ жизни не нужно. В день вакцинации, конечно, как и после любой медицинской процедуры, не стоит идти в спортзал, курить, употреблять алкоголь, жирную и жареную пищу. Лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок. Однако ограничивать себя от занятия спортом на весь период проведения исследований не стоит, вакцинация никак не должна менять привычный распорядок", - сказали в штабе.

Единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса - запрет на прививки от других заболеваний в течение 30 дней.

Напоминается, что все подавшие заявку на участие в пострегистрационном этапе исследований обязательно проходят медицинский осмотр. После проведения вакцинации все они в течение 180 дней находятся под наблюдением врачей.