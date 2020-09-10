МВД России помогло во время пандемии 1,5 млн иностранцам получить документы на работу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. МВД России во время пандемии помогло легализоваться в стране 1,5 млн иностранцев, приехавшим на время и не имевшим возможности вернуться на родину. Об этом сообщила журналистам начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

В период коронавирусных ограничений в России находилось много иностранцев, которые приехали ненадолго, без цели устраиваться на работу и не смогли покинуть страну из-за пандемии коронавируса. При этом в соответствии с законодательством, если иностранец по прибытии в РФ не заявлял, что цель его въезда - работа, он не может получить рабочее место.

"В условиях пандемии как раз эти ограничения были сняты. В период этого времени к нам обратилось порядка 1,5 миллионов иностранных граждан для урегулирования своего правового статуса. То есть это фактически дало возможность легально находиться на территории России и работать, не быть нарушителем", - сказала Казакова.

Она добавила, что срок действия выданных разрешительных документов истекает 15 сентября. Сейчас прорабатывается вопрос об их продлении.