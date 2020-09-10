В Оренбургской области разрешили возобновить работу кинотеатрам и детским игровым комнатам

ОРЕНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", разрешив с 10 сентября работу кинотеатров, детских, спортивных и развлекательных центров. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой губернатора и правительства региона.

"На территории региона возобновляется работа организаций сферы услуг, кроме ночных клубов и кальянных - запрет на их деятельность продлен по 28 сентября. При условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства смогут возобновить работу кинозалы и кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, спортивные объекты, аттракционы и пункты проката развлекательного и спортивного инвентаря, расположенные на территориях торговых и торгово-развлекательных комплексов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что при обязательном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора с 14 сентября вернутся к работе физкультурно-спортивные и образовательные организации дополнительного образования, связанные с физической культурой и спортом. Согласно указу, эти учреждения должны обеспечить проведение занятий с загрузкой помещений не больше чем на 50%. Документ также разрешает проводить межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные и спортивные мероприятия, вошедшие в календарный план, при условии загрузки трибун не более чем на 10%.

"Образовательные организации региона, реализующие программы дополнительного или профессионального обучения, вправе возобновить работу после рассмотрения их заявок Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области", - отмечается в сообщении. При этом с 21 сентября возобновятся очные занятия по компьютерной грамотности для пожилых граждан в группах с постоянным составом и количеством не более пяти человек.

Указ предусматривает возобновление личных приемов граждан в органах государственной и муниципальной власти. Документ вступает в силу с 10 сентября, уточнили в пресс-службе.

В Оренбургской области по данным регионального оперштаба на 10 сентября официально зарегистрировано 10 843 случая коронавирусной инфекции, в том числе 93 - за прошедшие сутки. Выздоровели 9 777 пациентов, переболевших коронавирусом, 108 - за минувшие сутки. В стационарах находятся 800 человек с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 81 летальный случай.