Заммэра Москвы Ракова сделала прививку от коронавируса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Об этом она сама сообщила в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я привилась. <...> Нормальное состояние, была небольшая температура - 37,2 - полдня, и немного болела спина. В общем, ничего особенного, как при обычной вакцине от гриппа. Всем своим друзьям и родственникам я рекомендую прививаться", - сказала Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 сентября сообщил о том, что сделал прививку от коронавируса. Он рассказал, что практически не почувствовал тогда никаких последствий от вакцинации, кроме небольшой головной боли, "какой-то тяжести полдня", и сообщил о хорошем самочувствии затем.

Ранее в Москве начались медицинские обследования первых желающих сделать прививку от коронавируса, подавших заявку на участие в исследовании вакцины. По итогам осмотра и результатов анализов врачи отбирают кандидатов, у которых нет противопоказаний к вакцинации. Медработники будут постоянно на связи с добровольцами удобным способом - по телефону, через специальное мобильное приложение или с помощью телемедицинских технологий. В случае любых отклонений в самочувствии житель может сообщить об этом врачу. Заммэра сообщила, что все 13 привитых от коронавируса накануне жителей Москвы чувствуют себя хорошо.

Введение вакцины будет происходить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день - второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами - это сделано для усиления иммунной защиты организма. Вакцинация проходит бесплатно.