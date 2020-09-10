Более 20 тыс. новых номеров для туристов создадут в Крыму к 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены за пять лет создать в регионе более 20 тыс. дополнительных номеров в отелях и санаториях, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе республиканского Минтуризма.

"В ближайшие пару лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, или построить новые, чтобы получить дополнительно 4-5 тыс. номеров. А в пятилетней перспективе - до 20 тыс. номеров как минимум. И я надеюсь, что это будет поддержано на уровне страны", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Отмечается, что развитие конкуренции на полуострове необходимо для повышения качества сервиса и снижения цен. "Это существенно улучшит экономическую ситуацию в Крыму, объединит много смежных областей, позволит нормально развиваться общепиту, экскурсионной и транспортной деятельности", - отметил Волченко, его также цитирует пресс-служба.

Крым два года подряд бил рекорды постсоветского периода по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. За июль и август Крым посетили более 3,5 млн отдыхающих. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что, несмотря на пандемию, турпоток впервые сравнялся с показателями советских лет. Власти региона рассчитывают в этом году провести первый круглогодичный сезон.