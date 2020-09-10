В Москве отменят обязательный карантин для больных ОРВИ

"Если у пациента тест на коронавирус отрицательный, он больше не будет приравниваться к больному COVID (заболеванием, которое влечет коронавирус нового типа - прим. ТАСС), как было раньше. Он будет либо больным ОРВИ, либо больным гриппом и будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагаются при лечении от этих заболеваний", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила, что все, у кого имеются признаки простудного заболевания, должны сдавать тест на новую коронавирусную инфекцию. По словам заммэра, власти Москвы рассчитывают на стабильное прохождение осенне-зимнего эпидемического периода.

"Сейчас мы входим в совершенно другой период, в осенне-зимний, когда идет объективный рост различных вирусов и инфекций. И мы понимаем, что, наряду с больными COVID, мы получим достаточно большое количество больных ОРВИ и гриппом, что является обычным в сезоне. Поэтому, конечно, мы должны перестроить всю работу нашей городской системы здравоохранения и сделать основные акценты на правильную дифференциацию диагноза, на выбор лечения, исходя из окончательно установленного диагноза. Мы должны сделать так, чтобы не допустить и по максимуму исключить пересечение инфекций и инфицированных людей, болеющих гриппом или еще какой-либо инфекцией. Поэтому мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена, и работу скорой помощи и со следующей недели их запустим", - добавила она.

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