Мурашко: вакцина "Спутник V" формирует устойчивый клеточный иммунитет к коронавирусу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вакцина против нового коронавируса "Спутник V" формирует антитела, а также устойчивый клеточный иммунитет к инфекции, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Совета по содействию партнерству по ускоренному доступу к инструментам для борьбы с COVID-19.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"В целях защиты здоровья населения от новой коронавирусной инфекции и в рамках выполнения международных обязательств, принятых по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Российской Федерацией были разработаны и зарегистрированы лекарственные препараты, а также первая в мире российская вакцина "Спутник V", которая формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19", - сказал министр.

Мурашко также поблагодарил ВОЗ и Европейскую комиссию за создание Совета, который способствует равному доступу всех стран мира к средствам индивидуальной защиты, лекарственным препаратам и вакцинам от новой коронавирусной инфекции. "Российская Федерация как ответственный участник мирового сообщества активно вовлечена в работу региональных и глобальных мероприятий, нацеленных на борьбу с распространением COVID-19", - добавил он.

"Считаем, что партнерство позволит укрепить взаимодействие стран мира и международных организаций в усилиях по преодолению бремени новой коронавирусной инфекции и восстановить плановую работу систем здравоохранения. Страны партнерства могут рассчитывать на поддержку России", - заключил глава Минздрава.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,8 млн человек, свыше 903 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.