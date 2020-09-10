Федеральная палата адвокатов подтвердила нарушение этики Эльманом Пашаевым

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров подтвердил, что квалификационная комиссия нашла нарушения этики в высказываниях адвоката Эльмана Пашаева.

"Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева. Отмечу, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии", - сказал ТАСС Шаров.

Он отметил, что преждевременно говорить, что конкретно признала комиссия нарушением. "Данное заключение готовится не для общественности, а для Совета палаты, который может и не согласиться с комиссией, а если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности", - заявил Шаров.

Ранее источник в адвокатских кругах сообщил ТАСС, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии-Алании признала нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката Пашаевым. По словам источника, нарушения связаны с его публичной активностью.

После решения квалификационной комиссии совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании адвоката. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александра Добровинского (он состоит в адвокатской палате Москвы).