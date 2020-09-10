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В Крыму создали волонтерское движение для помощи нуждающимся в воде во время дефицита

Добровольцы будут помогать носить тяжелые емкости с водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Набор добровольцев для помощи нуждающимся в питьевой воде во время ограничений подачи объявили в Крыму, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Государственным комитетом молодежной политики Республики Крым на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества создан координационный штаб "Волонтеры воды". На данный момент для привлечения большого количества людей объявлен набор в добровольцы. Все желающие могут официально зарегистрироваться и принять непосредственное участие в помощи людям", - говорится в сообщении.

На странице добровольческого движения во "ВКонтакте" уточняется, что волонтеры будут помогать носить тяжелые емкости с водой тем, кто в этом нуждается.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером. На третьем этапе введения ограничений потребление воды снизилось до 100 тыс. кубометров в сутки. При этом до начала экономии оно составляло 160 тыс. кубометров в сутки.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

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