В Китае заявили о способности российского препарата сокращать срок лечения коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Клинические исследования российского препарата "Триазавирин" в отношении нового коронавируса в Китае показали, что препарат помогает сократить продолжительность болезни и смягчить симптомы. В исследовании участвовали более 200 пациентов, сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, академик РАН Валерий Чарушин.

4 февраля, в Министерстве здравоохранения РФ сообщали, что специалисты КНР испытывают препарат российского производства "Триазавирин" для борьбы с коронавирусом.

"В ходе конференции, которую организовал наш медицинский университет (УГМУ), мы [с китайскими коллегами] обменялись данными и получили информацию о том, что в Китае был утвержден протокол клинического исследования. <…> Он ["Триазавирин"] имеет положительный эффект, сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы", - сказал Чарушин.

Он отметил, что, согласно протоколу, исследования проходили в десяти госпиталях в провинции Хэйлунцзян. В исследование вовлечены 245 пациентов в легкой и средней степени тяжести течения болезни. На данный момент, по словам Чарушина, исследования не завершены. "Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект", - сказал ученый.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

Ранее профессор Уральского федерального университета Владимир Русинов рассказал журналистам, что препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и возбудитель коронавирусной инфекции. В свою очередь, директор Института органического синтеза им. Постовского УрО РАН Валерий Чарушин отметил, что крупная партия "Триазавирина" была передана в Китай.