Брянские власти создадут проект музеефикации археологического комплекса Вщиж

ТАСС, 10 сентября. Власти Брянской области разработают проект музеефикации археологического комплекса Вщиж. Об этом ТАСС сообщил глава региона Александр Богомаз в четверг.

Посетивший накануне Брянскую область полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поручил проработать вопрос развития комплекса.

"Вщиж - это уникальный памятник истории, который поможет лучше понять, как жили наши предки. В связи с этим было дано поручение разработать проект музеефикации", - сказал собеседник агентства.

В середине XII века Вщиж был центром небольшого княжества, подчинявшегося черниговским князьям, куда свозилась дань для дальнейшей передачи. Его уникальность в том, что после нашествия Батыя в 1238 году он долгое время не был заселен и культурный слой оказался законсервированным, отмечает профессор Брянского университета имени академика И. Г. Петровского Евгений Шинаков. "Это такой слепок жизни того времени. Вщиж - не единственный в России, но один менее чем из десятка, которые сохранились на территории современных России, Украины и Белоруссии", - подчеркнул он в разговоре с корр. ТАСС.

Во Вщиже несколько раз проходили археологические экспедиции, благодаря которым были обнаружены уникальные находки. Среди них, по словам Шинакова, французский эмалевый подсвечник, византийские бронзовые литые арки от церковной люстры (хороса), бронзовые фигуры в виде животного немецкой работы XII века, стеклянные сосуды восточного производства. О зажиточности поселенцев говорят одни из первых в истории Руси дымоходов от русских печей (ранее топили по-черному).

На территории древнего города обнаружен домонгольский храм. Профессор университета подчеркнул, что подобных на территории Брянской области еще два, но только у вщижского полностью сохранился фундамент. Причем здание было из плинфы - прародителя современного кирпича. И этот факт еще раз доказывает, что город был богатым, потому как строительство подобного храма было очень дорогим.