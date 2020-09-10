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Брянские власти создадут проект музеефикации археологического комплекса Вщиж

В середине XII века Вщиж был центром небольшого княжества, подчинявшегося черниговским князьям, куда свозилась дань для дальнейшей передачи

ТАСС, 10 сентября. Власти Брянской области разработают проект музеефикации археологического комплекса Вщиж. Об этом ТАСС сообщил глава региона Александр Богомаз в четверг.

Посетивший накануне Брянскую область полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поручил проработать вопрос развития комплекса.

"Вщиж - это уникальный памятник истории, который поможет лучше понять, как жили наши предки. В связи с этим было дано поручение разработать проект музеефикации", - сказал собеседник агентства.

В середине XII века Вщиж был центром небольшого княжества, подчинявшегося черниговским князьям, куда свозилась дань для дальнейшей передачи. Его уникальность в том, что после нашествия Батыя в 1238 году он долгое время не был заселен и культурный слой оказался законсервированным, отмечает профессор Брянского университета имени академика И. Г. Петровского Евгений Шинаков. "Это такой слепок жизни того времени. Вщиж - не единственный в России, но один менее чем из десятка, которые сохранились на территории современных России, Украины и Белоруссии", - подчеркнул он в разговоре с корр. ТАСС.

Во Вщиже несколько раз проходили археологические экспедиции, благодаря которым были обнаружены уникальные находки. Среди них, по словам Шинакова, французский эмалевый подсвечник, византийские бронзовые литые арки от церковной люстры (хороса), бронзовые фигуры в виде животного немецкой работы XII века, стеклянные сосуды восточного производства. О зажиточности поселенцев говорят одни из первых в истории Руси дымоходов от русских печей (ранее топили по-черному).

На территории древнего города обнаружен домонгольский храм. Профессор университета подчеркнул, что подобных на территории Брянской области еще два, но только у вщижского полностью сохранился фундамент. Причем здание было из плинфы - прародителя современного кирпича. И этот факт еще раз доказывает, что город был богатым, потому как строительство подобного храма было очень дорогим.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область
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