Российские ученые нашли способ обойтись без аппаратов ИВЛ при лечении корнавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Метод лечения коронавируса ингаляциями гелий-кислородными смесями (ГКС), нагретыми до высокой температуры, проверили в больнице в Коми. Только одному из пятидесяти пациентов потребовалась искусственная вентиляция легких, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев.

В апреле Черешнев сообщал, что к клиническим испытаниям нового метода приступили в Коми и Санкт-Петербурге.

"Система апробирована, это то, что нам разрешил Минздрав, на базе республиканской больницы в Коми, у нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Только одного перевели на аппарат искусственной вентиляции легких", - сказал Черешнев. Таким образом, помощь ИВЛ после таких ингаляций требуется только в 2% случаев.

Черешнев, отметил, что аппараты, которые изначально применяли для таких ингаляций, решили усовершенствовать. После анализа с микробиологами было обнаружено, что в выдыхаемом воздухе находятся вирусы как живые, так и мертвые, таким образом получается, "механизм самозаражения". Принято решение сделать раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. "Оказалось, все не так просто: <...> нужно сделать еще раздельные две системы на вдыхаемый воздух и выдыхаемый, потому что все шло через одну трубку, как в наркозном аппарате", - сказал ученый.

Ранее в ходе своего доклада "Эпидемия COVID-19: проблемы, решения, перспективы" Черешнев сообщил, что ингаляции нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями (ГКС) помогут уменьшить тяжесть течения коронавирусной инфекции. Над исследованиями в этой области работает УрО РАН и предприятие в Санкт-Петербурге.

В своем докладе Черешнев пояснял, что наличие гелия в смеси помогает проводить кислород до альвеол. Присутствие гелия позволяет без негативных последствий для организма нагревать смесь до 100 градусов, при такой температуре обычный воздух может вызвать ожог. При высокой температуре новый коронавирус погибает, поэтому ученые предлагают вдыхать нагретые ГКС через специальные приборы.