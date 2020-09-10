Пашаев сообщил, что защищал Ефремова бесплатно

"Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно", - сообщил он в эфире телеканала "Москва 24".

Пашаев удовлетворен своей работой по делу актера и считает, что Мосгорсуд смягчит ему наказание до 7 лет лишения свободы. "Я удовлетворен своей работой. А по поводу результата, я ему давным давно говорил, что Пресненский [суд] даст 8 лет, Мосгор (Мосгорсуд - прим. ТАСС) год сбросит, покажет свою гуманность, - 7 лет. Я говорил, у нас основная надежда - или кассационная инстанция или Верховный суд, - сказал он. - Я ему показывал, что у нас все шансы для оправдательного приговора, судья игнорировал все".

По его словам, новые адвокаты Ефремова могут в апелляции ссылаться только на материалы дела, которые были собраны Пашаевым. Новый защитник не может прийти с новой позицией в апелляцию, утверждает Пашаев. "Он не может с новыми доказательствами прийти <...> они могут исследовать те материалы, моменты, которые исследовались в суде первой инстанции", - добавил он.

Пашаев утверждает, что для Ефремова назначенный судом срок не был сюрпризом. "Единственное, я два дня не спал, когда он сказал, что "я признаю свою вину". Его обманули", - заявил Пашаев. Он добавил, что признание вины было бесполезно. "Даже если он не совершил, признал свою вину, Добровинский туда (в процесс) вошел для хайпа. Мы целый месяц вели переговоры с Добровинским, с каждым потерпевшим, мы максимально пошли ва-банк возместить моральный и материальный ущерб", - сказал адвокат.