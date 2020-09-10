В Тамбовской области сняли все ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Тамбовские власти с 10 сентября сняли все ограничительные меры, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса. Сохраняются лишь рекомендации по ношению масок в общественном транспорте и социальное дистанцирование граждан, сообщает пресс-служба администрации региона.

"С 10 сентября по решению главы администрации области Александра Никитина, согласованному с региональным Роспотребнадзором, регион фактически полностью возвращается к нормальному режиму функционирования организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности", - говорится в сообщении.

В частности, в полном объеме сняты ограничения для работы ЗАГСов, теперь услуги предоставляются без предварительной записи, при этом количество приглашенных на регистрацию брака не ограничивается. В привычном режиме могут работать медицинские организации, предприятия торговли, парки культуры и отдыха, музеи, возобновлено проведение иной зрелищно-развлекательной деятельности с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Для граждан сохранено требование о социальном дистанцировании и об обязательном ношении масок в общественных местах и в транспорте. "В целом принимаемые регионом меры позволяют держать под контролем ситуацию с распространением коронавирусной инфекции", - сообщили в администрации.

Власти Тамбовской области в четверг зарегистрировали 27 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся составило 7012 человек, выздоровели 6464.