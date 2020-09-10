Эксперт: программа кешбэка в туризме приведет к повышению качества сервиса

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Продление программы туристического кешбэка будет стимулировать все большее количество гостиниц и отелей Северного Кавказа проходить квалификацию, что в свою очередь повысит качество сервиса и услуг. Таким мнением с ТАСС в четверг поделился министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков.

Ранее в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сказал, что программа кешбэка, направленная на поддержку внутреннего туризма с помощью возврата части затраченных на путешествия по России средств, должна быть продлена до конца года и распространяться на период новогодних каникул. Он напомнил, что на программу было выделено 15 млрд рублей.

Программа частичного субсидирования поездок по России уже показала свою эффективность и востребованность, считает региональный министр. "Но она практически не коснулась зимнего отдыха. Продление программы кешбэка на этот период поможет дополнительно загрузить санаторно-курортный и горно-туристические комплексы, что положительно скажется на экономическом состоянии отрасли и сохранит уже имеющиеся рабочие места. Участие в программе также стимулирует предприятия гостиничной отрасли к прохождению классификации. А это уже повышение качества услуг и сервиса", - сказал собеседник агентства.

Как подчеркнул Шогенцуков, в министерстве уверены, что продление программы будет способствовать восстановлению турпотока до прошлогоднего уровня, а возможно и улучшению показателей. "Северный Кавказ известен своими природными и культурными достопримечательностями, бальнеологическими курортами, ежегодно в округ приезжают миллионы туристов со всей страны. Кабардино-Балкария, в частности, привлекает своими горами, именно они стали точкой притяжения для россиян и иностранцев. <...> Отдых становится более привлекательным за счет снижения цены, и финансовая доступность позволяет заинтересовать тех туристов, которые еще не определились с местом отдыха", - сказал министр.

Кабардино-Балкария уже принимала участие в программе, но об окончательных выводах говорить рано, итоги подведут только в октябре, отметил Шогенцуков. "Количеством участвующих организаций мы довольны, их было 25, по СКФО это второй результат после Ставропольского края. Наибольшим спросом пользовался курорт Приэльбрусье, хотя в республике достаточно достопримечательностей, которые заслуживают внимания. В тени остался и санаторно-курортный комплекс", - подчеркнул собеседник агентства.

Министр отметил, что не все прошло гладко, плюс, по его словам, одной недели продаж оказалось недостаточно. "Мы прекрасно понимаем, что сложно сделать все идеально, тем более в столь сжатые сроки. Министерство было на прямой связи с Ростуризмом, что позволило оперативно оказывать помощь бизнесу и на этапе регистрации, и уже в ходе продаж. Хочется высказать пожелание, чтобы региональные туроператоры избавились от скептицизма и по возможности оперативно присоединились к ней. Также считаю возможным говорить о расширении критериев отбора туров в программу, кроме того, обязательно нужно поработать с интернет-ресурсом по его улучшению в части удобства и систематизации информации", - поделился мнением министр.

О программе

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, в рамках которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, началась 21 августа и продлилась неделю. В программе участвовали все регионы России, по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должны быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей. Кешбэк составит от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.