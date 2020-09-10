ООН: на более 50% основных туристических направлений мира ослабляют ограничения

В настоящее время порядка 115 различных туристических направлений в мире (около 53%), как указывается в сообщении, смягчили ограничения на путешествия, несмотря на то, что некоторые страны продолжают проявлять осторожность. Таким образом, это на 28 больше, чем по состоянию на 19 июля. Из всех направлений, как отметили в организации, два полностью отменили все ограничительные меры, в то время как в остальных 113 продолжают действовать определенные барьеры.

"Скоординированное руководство и углубление сотрудничества между правительствами означает, что туристическая индустрия медленно, но верно восстанавливается во многих частях мира. Начало ослабления ограничений на поездки также делает возможным возвращение социальных и экономических выгод туризма", - отметил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили. "Несмотря на то, что мы должны сохранять бдительность и осторожность, мы обеспокоены теми направлениями, где продолжают действовать полные ограничения на поездки, особенно там, где туризм имеет первостепенное значение, и экономическое и социальное развитие находится под угрозой", - добавил он.

В странах, которые приняли решение об ослаблении ряда ограничений, как подчеркивается в пресс-релизе, существует довольно развитая система здравоохранения. Кроме того, уровень инфицирования новым коронавирусом в них также относительно низкий. Вместе с тем в организации отметили, что "в государствах с развитой экономикой 79% туристических направлений уже смягчили ограничения. При том, что в странах с развивающейся экономикой только 47% направлений пошли на этот шаг".

Вместе с тем многие направления по всему миру крайне осторожно относятся к ослаблению ограничений на поездки, введенных ими в ответ на пандемию, а некоторые из них приняли жесткие меры, пытаясь обеспечить безопасность своих граждан. В частности, 93 направления (43% от мирового числа) по-прежнему закрыты для туристов. Большинство из них относятся к числу наиболее уязвимых стран мира. Причем более половины направлений, где все еще действуют полные ограничения на путешествия, также сильно зависят от авиасообщения, поскольку около 70% туристов прибывает авиатранспортом.