В Ростове-на-Дону открыли крупнейшее в регионе студенческое общежитие на 1 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Новое 23-этажное общежитие, рассчитанное на 1 тыс. студентов, открыли в городке Донского государственного технического университета (ДГТУ), который в четверг отметил свое 90-летие. Инвестиции в проект составили почти 1 млрд рублей.

Строительство нового современного общежития началось в сентябре 2014 года, отметили в пресс-службе вуза. Новое университетское пространство состоит из двух корпусов, которые связаны между собой переходной галереей. Это 23-этажное общежитие квартирного типа и 8-этажный социальный блок. Комплекс построен в рамках реализации университетского инвестиционного проекта "Многофункциональный студенческий городок: 2023". Стоимость строительства составила более 960 млн рублей, финансирование велось из федерального бюджета и внебюджетных средств вуза.

"В год 90-летия ДГТУ мы открыли новое, десятое по счету, общежитие. В трехместных квартирах смогут проживать 949 человек. В общей сложности в студенческом городке нашего вуза будут проживать более 6 тысяч студентов, - рассказал на церемонии открытия ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Строительство общежития - часть большого проекта по созданию кампуса нового типа. В ближайшее время мы приступим к строительству 25-этажного общежития на две тысячи мест".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что во времена его студенчества о таком общежитии можно было только мечтать. "Это была мечта, которая не всегда сбывалась или не сразу сбывалась. Иногда два или три года надо было учиться, а потом появлялось общежитие. И момент, когда оно появлялось, был моментом счастья", - сказал он.

Здание общежития, построенное в форме круглой башни, имеет высоту почти 69 метров, площадь превышает 17 тыс. квадратных метров. Помимо комнат квартирного типа, в общежитии располагаются комнаты отдыха, прачечная самообслуживания, приемный пункт химчистки. Квартиры рассчитаны на проживание трех студентов, отметили в пресс-службе университета. В каждой квартире есть кухня, ванная комната, санузел, установлена мебель и необходимая бытовая техника.

В социальном блоке разместились помещения для учебы, столовая на 150 мест, комнаты отдыха, а также подземная парковка. В корпусе расположилась гимназия ДГТУ и "Дом научной коллаборации имени А.С. Попова", открытие которого прошло 1 сентября. Высота здания составляет чуть больше 23 метров, а площадь - более 5 тыс. квадратных метров.

"Выпускники"

По случаю юбилея на площади перед главным корпусом университета состоялось также открытие скульптурной композиции "Выпускники", изображающей пару выпускников, выходящих из университета с дипломами и цветами.

Скульптуры выполнены из бронзы. Как сообщили в пресс-службе вуза, авторами композиции стали профессор кафедры "Изобразительное искусство" Сергей Олешня, доцент кафедры "Градостроительство и проектирование зданий" Юрий Дворников и скульптор Михаил Ушаков.