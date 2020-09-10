В Адыгее более 500 школьников из-за коронавируса переведены на дистанционное обучение

МАЙКОП, 10 сентября. /ТАСС/. Число классов общеобразовательных организаций Адыгеи, ученики которых отправлены на карантин в связи с заражением школьников и учителей коронавирусом, увеличилось до 20. Как сообщил ТАСС первый заместитель министра образования и науки республики Евгений Лебедев, всего на дистанционное обучение ушли 546 школьников.

Ранее Лебедев сообщал, что по состоянию на 8 сентября на дистанционное обучение отправлены учащиеся 15 классов в семи муниципалитетах.

"На сегодняшний день в республике число классов, переведенных на дистанционное обучение в связи с выявлением у школьников и учителей коронавируса нового типа, выросло до 20. На дистанционном обучении сейчас находится 546 детей из семи муниципалитетов", - сказал он.

В каждом муниципалитете республики, кроме Кошехабльского и Гиагинского, есть хотя бы один класс, который переведен на дистанционное обучение в связи с заразившимися - либо учителем, либо обучающимся.

Адыгея находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на четверг в республике коронавирусная инфекция выявлена у 3 609 человек, на лечении находятся 496 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 3 083 человека, умерли 30. Больше всего случаев заражения выявлено в Майкопе (1 176) и Тахтамукайском районе (682).