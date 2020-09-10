Глава ВОЗ заявил, что в мире разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса

"Сейчас разрабатывается около 180 вакцин, и около 35 из них проходят испытания на людях", - сказал он. "Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни", - констатировал гендиректор.

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях. Такие данные привел в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, это свидетельствует о "невероятном прогрессе в науке и технологиях в последние годы". В этой связи он призвал обеспечить доступ к вакцинам "как можно большему числу людей". Напомнив об инициированном ВОЗ в апреле международном партнерстве по расширению доступа к средствам борьбы с коронавирусом ACT Accelerator, он обратил внимание на тот факт, что этот механизм "не сможет достичь своих целей без существенного увеличения финансирования".

На настоящий момент ACT Accelerator получил от доноров $2,7 млрд, что составляет менее 10% от необходимой суммы. До конца 2020 года "нужно быстро расширить наши клинические исследования, производство, лицензирование и возможности для регулирования", сказал гендиректор. Он выразил опасение, что "двусторонние сделки по вакцине и национализм в вопросе о вакцинах могут подвергнуть риску равный доступ" населения к средствам борьбы с инфекцией. Глава ВОЗ добавил, что больше всего его тревожит отсутствие должной солидарности в мире в противодействии инфекции, что является "самым крупным вызовом". "Когда нет солидарности и мы разобщены, то это создает очень хорошую возможность для вируса. Вот почему он все еще распространяется, - сказал он. - Это меня беспокоит".

Глава ВОЗ напомнил о состоявшемся в четверг первом заседании Совета содействия партнерству ACT Accelerator. Одной из задач Совета будет "мобилизация дополнительных ресурсов", резюмировал он.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".