Экс-глава Белорусской церкви приступил к обязанностям митрополита на Кубани

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Новый митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел, бывший экзарх всея Беларуси, во время ознакомления с паствой совершил в Краснодаре молебен на начало доброго дела, заупокойное богослужение по умершему митрополиту Исидору, а также проведет первую службу.

Ранее Священный Cинод Русской православной церкви сменил патриаршего экзарха всея Беларуси - этот пост вместо митрополита Минского и Заславского Павла (Пономарева) занял епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии после смерти митрополита Исидора.

"Мир вам и Божье благословение! Для меня волнительно было входить в этот кафедральный собор. В Краснодаре я сегодня в первый раз", - сказал Павел.

В четверг митрополит Павел совершил молебен на начало доброго дела, заупокойное богослужение по умершему митрополиту Исидору, пообщался с прихожанами Екатерининского кафедрального собора в Краснодаре. Он также проведет всеночное бдение, посвященное празднику усекновения главы Ионана Крестителя, одного из важных событий для всех православных христиан, которое будет отмечаться в пятницу.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко) умер от осложнений, вызванных коронавирусом в августе 2020 года.