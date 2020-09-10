"Яндекс.Такси" обязался не передавать заказы нелегальным перевозчикам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и агрегатор "Яндекс.Такси" подписали мировое соглашение, которое утвердил в четверг арбитражный суд столицы. Агрегатор обязался не передавать заказы водителям без разрешений на перевозку пассажиров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МАДИ.

"Агрегатор взял на себя обязательство не передавать заказы перевозчикам, у которых нет действующего разрешения на перевозку пассажиров. Подписание соглашения свидетельствует, что сервис "Яндекс.Такси" заинтересован и прилагает максимум усилий для безопасности пассажиров. Подчеркнем, что безопасность пассажиров является приоритетным направлением в работе такси", - сказали в пресс-службе.

В МАДИ добавили, что агрегаторы, которые передают сведения о заказах водителям без действующего разрешения на перевозку пассажиров и багажа, "не только уклоняются от проверки разрешения на перевозку, но и снимают с себя ответственность за жизнь и здоровье своих клиентов".

Ранее инспекция выявила несколько случаев, когда агрегатор "Яндекс.Такси" передавал заказы нелегальным таксистам, не имеющим разрешений на перевозку. Поэтому в апреле МАДИ обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы агрегатору запретили передавать заказы таким перевозчикам. По каждому выявленному случаю передачи заказов судом также может быть наложен штраф до 100 тыс. рублей.