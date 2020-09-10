Под Петербургом начали строительство реабилитационного центра для детей "Сердце"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, за помощью в возведении которого обращались к президенту РФ Владимиру Путину, начали под Петербургом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В конце июня в ходе онлайн-встречи президента РФ с участниками всероссийской акции #МыВместе к Владимиру Путину обратилась 97-летняя Зинаида Корнева, ветеран Великой Отечественной войны, ранее собравшая 4,5 млн рублей на помощь семьям, погибшим от коронавируса врачей. Она попросила у президента помощи в строительстве реабилитационного центра для детей-инвалидов "Сердце" на базе конноспортивного комплекса рядом с Петербургом. Президент пообещал оказать поддержку.

"Благодаря акции #Мывместе, поддержке ОНФ, неравнодушию многих людей, особенно ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой, реализация нашего проекта стала возможной. Это место не похоже на другие. Мы хотим сделать его не только центром реабилитации, а главное - местом притяжения для многих очень разных людей: и детей с родителями, и артистов, и музыкантов, и психологов, и изобретателей, идеи которых могут быть полезны для улучшения качества жизни наших ребят с ограниченными возможностями здоровья", - процитировали в пресс-службе председателя комплекса "Новополье", на базе которого начали строить центр, Светлану Лытко.

Руководитель ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь также отметил, что помощь в новом центре смогут получать дети как из Петербурга, так и из Ленинградской области. "Важно отметить, что строительство и оснащение реабилитационного центра будет вестись не на государственные деньги, а на пожертвования, собранные участниками Общероссийской акции #Мывместе, - сотрудниками администрации президента РФ, исполкома Общероссийского народного фронта, Агентства стратегических инициатив и АНО "Россия - страна возможностей",- добавил он.

Конноспортивный клуб "Новополье" с 2008 года проводит реабилитацию для детей с помощью иппотерапии. Администрация клуба начала строительство многофункционального комплекса весной 2017 года, который позволит внедрить современные развивающие и реабилитационные программы, помогая семьям с детьми-инвалидами. Собственных средств для завершения строительства у клуба не хватало.