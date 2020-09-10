В ВОЗ назвали тревожным сигналом приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Приостановка испытаний разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астра-зенека") вакцины от нового коронавируса является тревожным сигналом. Об этом заявила в четверг главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

"Специалисты в таких ситуациях следуют четкому протоколу. В данном случае имели место серьезные побочные эффекты, поэтому испытания были приостановлены, - отметила она. - Это нормальная клиническая практика, потому что безопасность вакцины всегда является приоритетом".

"Это тревожный сигнал, но мы должны признать, что в исследованиях бывают удачи и неудачи, - обратила внимание эксперт. - Разное может случиться в рамках клинических испытаний, и мы должны быть готовы к этому. Это не всегда прямой и простой путь. Но отчаиваться не нужно, такое случается".

"Мы очень надеемся, что испытания продолжатся, - добавила Сваминатан. - Но все будет зависеть от дальнейшей информации о том, что, собственно, произошло".

Ранее AstraZeneca проинформировала о том, что приостанавливает третью фазу клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии, чтобы установить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. Планы британско-шведской фармацевтической компании предполагают введение вакцины 50 тыс. добровольцев, в том числе 30 тыс. жителей США, где третья фаза испытаний была начата в конце августа. В ближайшее время планировалось также начать испытания вакцины в России.

Препарат рассматривается как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавируса нового типа. AstraZeneca начала ее производство еще в апреле, а к настоящему моменту обеспечила по всему миру производственные мощности, чтобы изготовить почти 3 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен. Компания достигла предварительных договоренностей о поставках 400 млн доз вакцины США, еще 400 млн доз - странам Европы, в том числе Италии, Нидерландам, Франции и ФРГ, а также 30 млн доз - Великобритании. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.