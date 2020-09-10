Почти 40 тыс. добровольцев протестируют российскую вакцину от коронавируса

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Почти 40 тысяч человек зарегистрировались добровольцами на тестирование российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом в четверг сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в рамках онлайн пресс-конференции.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"У нас идут пострегистрационные испытания на 40 тыс. людей, из которых на сегодня уже зарегистрировалось больше 36 тыс. человек [добровольцев - прим. ТАСС]. То есть мы фактически меньше чем за неделю практически полностью сформировали пул волонтеров из 40 тысяч человек", - пояснил он.

Клинические испытания будут также происходить на Ближнем Востоке, в Бразилии, Индии, Мексике и в ряде других стран. По ожиданиям, результаты клинических испытаний на 25-30 тыс. человек будут готовы к октябрю.

500 млн доз

РФПИ договорился о производстве 500 млн доз вакцин "Спутник V" в год, заявил Дмитриев.

"На данный момент у нас есть договоренность о производстве свыше 500 млн доз российской вакцины в год", - сказал он.

Дмитриев добавил, что РФПИ открыт для новых договоренностей о производстве вакцины за рубежом. "Мы открыты к производству вакцин со странами Латинской Америки, мы уже договорились о таком производстве в Бразилии, и если есть другие страны, которые хотели бы производить российскую вакцину, мы готовы к этому партнерству", - подчеркнул он.

Ранее советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что широкая вакцинация от коронавируса в РФ начнется по мере роста объемов производства вакцины.

50 млн доз для Бразилии

Бразилия закупит дополнительные 50 млн доз российской вакцины против коронавируса.

"Мы очень рады тому, что у нас есть партнеры в штате Парана. Завтра мы объявим о договоренности с еще одним штатом. Они планируют закупить дополнительно 50 млн доз", - сказал Дмитриев.

Он также напомнил о том, что первые партии российского препарата могут поступить в Бразилию уже в ноябре. Всего, по его словам, РФПИ договорился о производстве за рубежом 500 млн доз отечественной вакцины.

Испытания российской вакцины "Спутник V", о тестировании и производстве которой в Бразилии в августе договорились РФПИ и правительство штата Парана, как ожидается, могут начаться в течение ближайших месяцев. Как сообщил в конце августа Технологический университет штата Парана, они планируют направить заявку на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины бразильскому Национальному агентству по санитарному надзору до конца сентября.