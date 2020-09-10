Главе района Башкирии вынесено замечание за нарушение этики во время событий на Куштау

УФА, 10 сентября. /ТАСС/. Совет депутатов Ишимбайского района Башкирии вынес замечание главе администрации района Азамату Абдрахманову за нарушение этики муниципального служащего в ходе событий на шихане Куштау. Прокурор муниципалитета обратился к депутатам с письмом, в котором указал на то, что чиновник допустил конфликт между активистами и властью, сообщила ТАСС старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Гузель Масагутова.

Начало геологоразведочных работ на шихане (горе) Куштау вызвало протест местных жителей, которые провели в начале августа несколько акций в защиту горы. 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека. По данным властей, в ходе столкновений протестующих и правоохранителей пострадали представители обеих сторон. 17 августа на площади города Ишимбай прошел митинг за отставку Абдрахманова. Ранее экоактивисты сообщили, что глава района агрессивно разгонял участников акции против разработки шихана, переворачивал палатки и требовал убрать машины, о чем свидетельствуют видеозаписи в соцсетях и в Telegram-каналах.

"Было письмо прокурора района муниципальным депутатам, в котором шла речь о том, что глава [администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов] не принял мер по недопущению конфликта на шихане Куштау между активистами и властью. Так как главу района назначает совет депутатов, то и меры воздействия принимают они. В данном случае они решили, что это будет замечание", - сообщила Масагутова.