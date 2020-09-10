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Пандемия COVID-19

В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ. Главное о коронавирусе за 10 сентября

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 046 370 случаев заражения, из них новых — 5363. За сутки умерли 128 человек, за весь период — 18 263.
  • МВД депортирует нарушивших законы иностранцев после снятия коронавирусных ограничений.
  • В Приморье отменили ежегодное шествие в День тигра.
  • Суд оштрафовал Мариинскую больницу Петербурга, где выявили очаг коронавируса.

Москва

  • Всего зафиксировано 269 079 случаев заражения, из них новых — 695.
  • Обязательный карантин для больных ОРВИ отменят при наличии отрицательного теста на коронавирус.
  • В оперштабе опровергли информацию о вреде спорта после прививки.
  • Власти сообщили о хорошем самочувствии привитых от коронавируса.

Мир

  • Всего зафиксировано более 27,9 млн случаев заражения, умерли более 904 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Турецкая часть Кипра приостановила прием пассажирских авиарейсов до 13 сентября.
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