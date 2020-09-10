В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ. Главное о коронавирусе за 10 сентября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 1 046 370 случаев заражения, из них новых — 5363. За сутки умерли 128 человек, за весь период — 18 263.
- МВД депортирует нарушивших законы иностранцев после снятия коронавирусных ограничений.
- В Приморье отменили ежегодное шествие в День тигра.
- Суд оштрафовал Мариинскую больницу Петербурга, где выявили очаг коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 269 079 случаев заражения, из них новых — 695.
- Обязательный карантин для больных ОРВИ отменят при наличии отрицательного теста на коронавирус.
- В оперштабе опровергли информацию о вреде спорта после прививки.
- Власти сообщили о хорошем самочувствии привитых от коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более 27,9 млн случаев заражения, умерли более 904 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Турецкая часть Кипра приостановила прием пассажирских авиарейсов до 13 сентября.