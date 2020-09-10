Медики в Петербурге удалили подростку злокачественную опухоль весом 4 кг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге успешно провели уникальную операцию по удалению 12-летнему пациенту гигантской злокачественной опухоли весом четыре килограмма, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Операция по удалению злокачественной опухоли весом более 4-х кг и длиной более 50 см из грудной клетки 12-летнего мальчика успешно проведена в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова. Теперь пациенту предстоит реабилитация и химиотерапевтическое лечение в детском онкологическом отделении центра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что ребенку диагностировали саркому Юинга в апреле этого года, когда мальчик попал с подозрением на коронавирусную левостороннюю пневмонию в инфекционный стационар в Петербурге. Лечебная программа состояла из нескольких этапов. Сначала ребенку провели этап предоперационной полихимиотерапии, но на ее фоне размеры опухоли не изменились. Ее вес составил почти 10% от веса мальчика, который до операции весил 45 кг, а после нее - 39 кг.

"Сочетание возраста пациента, размера опухоли и места ее локализации позволяет назвать эту операцию уникальной. Опухоль отдавливала сердце мальчика вправо, врастала в перикард, девятое ребро и диафрагму, отодвигая ее вниз - до среднего полюса почки, плотно прилегала к дуге аорты и к левой подключичной вене",- пояснили в центре.

Операция длилась 7 часов, ее провел заведующий торакальным хирургическим отделением НМИЦ, член-корреспондент РАН Евгений Левченко.