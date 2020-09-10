В СК создается подразделение по расследованию преступлений о фальсификации истории

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение о создании подразделения по расследованию преступлений, связанных с фальсификацией истории Отечества и реабилитацией нацизма. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов", - подчеркнули в СК.

Управление по расследованию прошлых лет входит в Главное следственное управление.

В СК отметили, что деяниям нацистов даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку. "Вместе с тем мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны", - отметили в СК.

В четверг Бастрыкин принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню памяти жертв фашизма. Она прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Он отметил, что победа в Великой Отечественной войне "придает особый смысл всей современной истории и формирует гражданскую позицию нынешних поколений, объединяя все общество единой исторической памятью". "Мы активно участвуем во всероссийском проекте "Без срока давности", открываем в поисковых и архивных работах новые имена героев, вскрываем и расследуем новые факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков", - сказал он.