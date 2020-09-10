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Петербург войдет в государственную информационную систему по обращению с опасными отходами

Она позволит систематизировать данные и пресечь несанкционированный сброс чрезвычайно опасных отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга и ФГУП "Федеральный экологический оператор" подписали в четверг соглашение о взаимодействии в вопросе безопасного обращения с отходами I и II классов опасности и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города, передает корреспондент ТАСС.

"[Соглашение] обеспечит лучшие процедуры по эвакуации отходов I и II класса опасности <...>. Для города это очень важно, потому что вырабатываются отходы, примерно 300 тонн - II класса опасности, примерно 350 тонн - I класса опасности. Это позволит лучше заниматься отходами, во-первых, а во-вторых, обеспечит экологическое сопровождение окружающей среды", - сказал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Единая информационная система позволит систематизировать данные и пресечь несанкционированный сброс чрезвычайно опасных отходов, а также избежать образования полигонов их захоронения. Предполагается, что благодаря созданию системы обращения с отходами в Петербурге увеличится доля вторично использованных отходов. "Заключение соглашения между Санкт-Петербургом и Федеральным оператором позволит включить показатели Санкт-Петербурга в государственную информационную систему по обращению с отходами I-II классов опасности, а также в федеральную схему обращения с отходами I-II классов опасности, создать необходимую производственно-логистическую инфраструктуру", - рассказали ТАСС в пресс-службе Комитета по природопользованию Петербурга.

В близости к Петербургу находится один из самых опасных в стране объектов накопленного вреда окружающей среде в России - полигон "Красный Бор". Сейчас идет проектирование его ликвидации, им занимается федеральный оператор, который и будет осуществлять работы.

В Петербурге утилизацией опасных отходов занимается одно предприятие - ГУП "Экострой". Самыми опасными отходами являются вещества, относящиеся к I и II классам. К I классу относятся чрезвычайно опасные вещества, которые могут нанести непоправимый урон экологии. Вещества II класса обладают высоким уровнем опасности, окружающей среде требуется до 30 лет на восстановление после их воздействия.

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