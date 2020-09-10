В центре им. Гамалеи заявили, что вакцина от COVID-19 будет лучше естественного иммунитета

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Схема иммунизации НИЦ им. Гамалеи обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных от коронавируса, чем у переболевших. Об этом в четверг сообщил заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов.

"Наша схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных, нежели чем у переболевших. Эта разница составляет примерно 8-10 раз",- сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса "Спутник V".

Безопасность доказана

Третья фаза испытания вакцины "Спутник V" нужна для исследования эпидемиологической эффективности препарата, его безопасность доказана, сообщил Логунов.

"Не вопрос третей фазы исспытаний по безопасности. Третья фаза нужна в первую очередь для исследования эпидемиологической эффективности, это очень важный вопрос, который можно исследовать и определить на большой выборке пациентов, поэтому будет 40 тыс. человек, поэтому главное это. Но, естественно, будет исследоваться безопасность и иммуногенность в рамках этой стадии, но в целом наша платформа является доказанной по всей безопасности", - сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса "Спутник V".