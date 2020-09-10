ФМБА заинтересовано в повышении качества медицинских услуг на Кавминводах

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заинтересовано в повышении качества и расширении спектра оказываемых медицинских услуг в регионе Кавказских Минеральных Вод. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в четверг провел рабочую встречу с руководителем ФМБА Вероникой Скворцовой, на которой были подняты вопросы эпидемиологической ситуации в регионе и перспективы развития профильной инфраструктуры Агентства в городах Кавказских Минеральных Вод.

"Федеральное медико-биологическое агентство крайне заинтересовано в повышении качества и расширении спектра оказываемых медицинских услуг на территории региона Кавказских Минеральных Вод - признанной всероссийской здравницы. Новые центры и отделения, оснащенные самым современным оборудованием, сделают помощь доступнее для населения", - подчеркнула руководитель ФМБА России, слова которой приводятся в сообщении.

Скворцова отметила, что благодаря совместным усилиям ФМБА России и региональных властей эпидситуация по коронавирусной инфекции на Северном Кавказе остается положительно стабильной.

Отмечается, что Чайка поблагодарил всю команду ФМБА России за помощь, оказанную субъектам СКФО в период пандемии. Полпред вручил благодарность Скворцовой за большой вклад в организацию мероприятий по оказанию медицинской помощи населению СКФО, а также реализацию программ выявления коронавирусной инфекции, лечения и медицинской реабилитации пациентов. Чайка также отметил большой потенциал объектов Агентства в части увеличения объемов оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи и развития спортивной медицины.

По данным пресс-службы, в ходе рабочей поездки Скворцова проинспектировала подведомственные учреждения Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России. Руководитель Агентства посетила Кисловодскую больницу - одно из ведущих отечественных учреждений в области курортной кардиологии, Клиническую больницу № 101 в городе Лермонтове, Пятигорский институт курортологии, который отмечает 100-летний юбилей в этом году, и отделение спортивной медицины на федеральной базе Минспорта России "Юг-Спорт". Также руководитель ФМБА России примет участие в открытии центра оториноларингологии в городе Лермонтове.