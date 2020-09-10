В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Широкая вакцинация от коронавируса в РФ начнется по мере роста объемов производства вакцины. Об этом в четверг заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев

"Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов", - сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса "Спутник V".