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Пандемия COVID-19
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В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

В ведомстве отметили, что широкая вакцинация от коронавируса начнется по мере роста объемов производства вакцины

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Широкая вакцинация от коронавируса в РФ начнется по мере роста объемов производства вакцины. Об этом в четверг заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев

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"Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов", - сказал он на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса "Спутник V".

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