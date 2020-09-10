Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минюст России планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, также предлагается возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

"Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э. М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского", - сообщили в министерстве, добавив, что указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия - Алания и по Москве.

Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Пашаев сообщил ТАСС, что ему пока про это ничего неизвестно. "Я не знаю, я не могу это прокомментировать, мне об этом пока ничего неизвестно", - сказал он. Адвокат пояснил, что представление должно быть направлено в адвокатскую палату Северной Осетии, которая должна его об этом уведомить.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Добровинского. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии-Алании уже признала нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката Пашаевым в связи с его публичной активностью.

После решения квалификационной комиссии совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании адвоката. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.